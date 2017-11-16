Стало известно, кто заменит Александра Костенко в парламенте Приморья Александр Костенко был назначен первым вице-губернатором Приморья.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края, которое прошло сегодня, 16 ноября, депутаты приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Костенко в связи с его переходом на государственную должность, сообщил корреспондент РИА VladNews.

Председатель краевого парламента Александр Ролик сообщил, что это было непростое решение, и он хотел бы поблагодарить Александра Костенко за ту работу, которую он провёл в составе Законодательного собрания Приморского края. После небольшой речи, председатель краевого парламента вручил Александру Костенко почётную грамоту за многолетний и добросовестный труд.

Кроме этого, Законодательное собрание утвердило нового руководителя комитета по экономической политике и собственности, который ранее возглавлял Александр Костенко. Члены комитета на недавнем заседании выбрали на пост руководителя Сергея Ищенко и подготовили проект постановления об утверждении его на эту должность. Решение поддержали 35 депутатов, трое воздержались от решения. Теперь комитет по экономической политике и собственности официально обрёл нового руководителя.

Также краевой парламент утвердил решение о сокращении численности комитета с семи до шести человек, чтобы не нарушать установленные процедурой нормы.

Напомним, что Законодательное собрание будет работать без одного депутата почти год, так как довыборы в одномандатном округе №6, который представлял Александр Костенко, будет проведены лишь в сентябре следующего года