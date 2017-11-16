Экс-гу­бер­на­тор Приморья получил го­сударс­твен­ную награду Владимира Миклушевского отправили в отставку в четверг, 5 октября

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский получил государственную награду от Президента РФ Владимира Путина. Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Президента РФ.

В рамках торжественной церемонии среди ранее отстранённых губернаторов оказался не только Владимир Миклушевский, но и экс-губернаторы из других регионов, к которым лично обратился Владимир Путин.

"Хочу ещё раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые сейчас переходят в новое качество, будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны",- сообщил Президент РФ.

Владимир Миклушевский был удостоен Ордена Дружбы. Стоит отметить, что эта государственная награда вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России,

за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономик, за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры, за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации;за широкую благотворительную деятельность.

Напомним, экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского отправили в отставку в четверг, 5 ноября. Он написал заявление по собственному желанию.

По предварительным данным, Владимир Миклушевский может возглавить Университет им. Плеханова, также в качестве альтернативного варианта его трудоустройства рассматривается в Московский политех.