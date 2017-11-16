ХК «Адмирал» сегодня сразится с московским «Динамо» Начало матча в 19:30 по местному времени

Очередным соперником «моряков» из Владивостока станет команда «Динамо» из Москвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК. Начало встречи в 19:30.

Москвичи – те, которые выступали под той же динамовской вывеской, что и нынешний коллектив – самый неудобный соперник ХК «Адмирал» из действующих клубов КХЛ после «Йокерита». Всего 4 очка добыл «Адмирал» в семи встречах с «Динамо» и ни разу не выигрывал в основное время. При этом три из последних четырех матча заканчивались за пределами основного времени. В минувшем чемпионате бело-голубые победили по буллитам во Владивостоке – 4:3 и в овертайме в Москве – 2:1. Единственная победа приморцев датирована 1 сентября 2015 года. Она была одержана на ВТБ Арене в серии буллитов – 4:3.

Фото: Пресс-служба ХК «Адмирал»