Банк России сделал важное заявление по поводу новых банкнот Купюры номиналом 200 и 2000 рублей продолжают распродавать в Приморье

На многих Интернет-барахолках Владивостока спекулянты продолжают продавать купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Однако эксперты отмечают, что такие банкноты покупать по завышенной стоимости не нужно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Центрального банка РФ.

"Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда. Таким образом, Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет", -сообщили в пресс-службу Дальневосточного ГУ Центрального Банка РФ.

Ранее РИА VladNews сообщало, что символы новых купюр выбрали по итогами голосования граждан, проведенного Банком России. Ими стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей.

Стоит отметить, что банкноты поступили в обращение с октября текущего года.