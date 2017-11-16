За сутки во Вла­ди­вос­то­ке произошло более 50 аварий Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 57 ДТП, 28 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 15 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух авариях пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили одного водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, 10 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 18 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили одного автомобилиста, выехавшего на полосу встречного движения, а также одного без В\У.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 35 автомобилистов, а шесть пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 58 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 58 ТС.

В отношении 19 таксистов , 18 водителей автобусов и четырех водителей грузовых автомобилей, а также одного злостного неплательщика штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Всего в среду, 15 ноября, в приморской столице зарегистрировано 309 нарушений ПДД.