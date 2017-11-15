Если рядом с Приморьем начнется война, на чьей стороне выступит Китай? Либо нейтралитет, либо союзник КНДР

Корреспондент РИА VladNews попросил ответить на злободневные вопросы заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, профессора Академии военных наук РФ и доцента кафедры востоковедения МГИМО, кандидата исторических наук Александра Воронцова.

- Вашингтоне очень хотят, чтобы Пекин сдал Пхеньян. И не вступился за него в случае развязывания большой войны. Кстати, на сегодняшний день между двумя союзниками – КНДР и КНР накопилось очень много трений.

Одни эксперты считают, что Поднебесная уступит давлению Америки, дабы сохранить свои международные торговые связи и финансовые вложения в Штаты. Однако Китай, впрочем, как и Россия уже и так присоединились к санкциям в отношении Северной Кореи, сократив до минимума торговлю и заморозив в своих банках северокорейские счета. Тем не менее, это не уберегло обе страны на уровне ряда компаний и отдельных физических лиц от санкций со стороны американцев в отношении их самих.

Другие специалисты -аналитики категорически отрицают нейтралитет Китая. Почему? США хотят уничтожить на корню режим чучхе, а север присоединить к югу по примеру слияния ФРГ и ГДР. Это им даст возможность разместить свои военные базы на севере полуострова у границ с Китаем и Россией. Тогда их противоракеты получат возможность сбивать по кратчайшей траектории на взлете межконтинентальные баллистические ракеты. В большей степени китайские, поскольку до ближайших российских в Сибири им не дотянуться. Но ведь они могут разместить на границе еще и собственные ударные ракетные группировки. И необязательно с ядерными боеголовками, это могут быть и крылатые ракеты. Время подлета до Пекина и Даляня, до Владивостока и Хабаровска сократится до нескольких минут. И это гораздо опаснее. В таком развитии событий не заинтересованы ни Китай, ни Россия.

- Как тогда может развиваться сценарий?

- Наиболее реальным он выглядит так. Если первым нападает США, как обычно вместе с кучей союзников, то Народно-Освободительная армия Китая выступит на стороне соседей. Если агрессором станет Северная Корея, то китайцы объявят о своем нейтралитете. Об этом недавно писала англоязычная газета «Дейли Чайна», которая считается рупором властей Поднебесной для западного мира.

Фото: pixabay.com