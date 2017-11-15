В Приморье снят режим ЧС Все лесные пожары на территории края потушены

Муниципальный режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят во всех районах Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что накануне режим ЧС был снят в Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском и Тернейском районах. В настоящее время все лесные пожары в регионе потушены. Однако на территории края до сих пор не отменен особый противопожарный режим, который был введен 12 октября

Так, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний наблюдалось в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

В тушении пожаров принимало участие около 500 человек, в том числе сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, а также федерального резерва авиалесоохраны. Было задействовано около 100 единиц специальной техники – бульдозеры, вездеходы, а также авиация МЧС.