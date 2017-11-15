Японцы снимают фильм в Приморском океанариуме
В картину войдут самые интересные экспозиции
Японцы снимают документальный фильм в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.
Фильм посвящен 25-летию соглашения о сотрудничестве между Приморьем и префектурой Тояма. Авторы картины постарались снять самые интересные экспозиции, которые представлены в океанариуме.
По словам телеведущей Маи Сакамато, ей больше всего запомнились дельфины, также она смогла познакомиться с тренирами и была удивлена, как люди и животные чувствуют и понимают друг друга.
Стоит отметить, что съемочная группа намерена еще больше укрепить давние связи префектуры Тояма и Приморья, чтобы рассказать как можно больше нового о своих соседях.
Фильм должен заинтересовать зрителей так, чтобы после просмотра они захотели увидеть все еще раз, своими глазами. В том числе и Приморский океанариум.
Фото: Приморский океанариум