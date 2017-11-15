Японцы снимают фильм в Приморском океанариуме

Японцы снимают документальный фильм в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Фильм посвящен 25-летию соглашения о сотрудничестве между Приморьем и префектурой Тояма. Авторы картины постарались снять самые интересные экспозиции, которые представлены в океанариуме.

По словам телеведущей Маи Сакамато, ей больше всего запомнились дельфины, также она смогла познакомиться с тренирами и была удивлена, как люди и животные чувствуют и понимают друг друга.

Стоит отметить, что съемочная группа намерена еще больше укрепить давние связи префектуры Тояма и Приморья, чтобы рассказать как можно больше нового о своих соседях.

Фильм должен заинтересовать зрителей так, чтобы после просмотра они захотели увидеть все еще раз, своими глазами. В том числе и Приморский океанариум.

Фото: Приморский океанариум