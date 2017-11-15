Жители Приморья смогут оказать помощь, пост­ра­дав­шим в ДТП Всех неравнодушных приглашают сдать кровь 17 ноября

Автоинспекторы Приморья и неравнодушные жители края сдадут кровь в преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Главная цель акции - оказание помощи пострадавшим в ДТП. Сам процесс сдачи крови не займет много времени, но при этом внесет огромный вклад в борьбу за человеческое здоровье и жизнь. Бывают ситуации, когда только своевременное переливание крови - единственная возможность спасти жизнь человека.

Все неравнодушные смогут сдать кровь 17 ноября с 08.30 до 12.00 в Краевой станции переливания крови по ул.Октябрьская, 6 (остановка общественного транспорта «Покровский парк»).

Отметим, что с начала года в ДТП в Приморье получили травмы около 3 тысяч человек.