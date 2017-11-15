Приморцы не знают о бесплатной юридической помощи Закон действует на территории края с 2012 года

Вопросы, возникающие в ходе реализации закона «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края», рассмотрели на своем заседании представители комитета Законодательного собрания по региональной политике и законности.К обсуждению также были привлечены представители Адвокатской палаты Приморья, профильного департамента краевой администрации и приморского управления Министерства юстиции РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

Депутаты постарались оценить нужный и важный закон, действующий на территории края с 2012 года и предусматривающий оказание населению бесплатной юридической поддержки. Так, начиная 2015 года, в бюджете края ежегодно планируется 2 миллиона 911 тысяч рублей в качестве субсидии приморской Адвокатской палате для оплаты труда и компенсации расходов ее членов, работающих с населением в рамках закона «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края». Однако фактическое освоение от предусмотренного объема финансирования составляет менее 50 процентов. При этом наблюдается снижение как количества граждан, которые воспользовались правом на бесплатную юридическую поддержку, и так адвокатов, участвующих в ее предоставлении. Например, если два года назад такую помощь смогли получить 1511 приморцев, а в ее оказании было задействовано 412 адвокатов, то на 1 ноября нынешнего года – 573 гражданина и 261 адвокат.

Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев видит корни этой проблемы в недостаточной информированности населения о порядке предоставления бесплатной юридической помощи, а также отсутствии актуальных телефонов, адресов и графиков работы адвокатов.

«Как показывает практика, сегодня многие приморцы, имеющие право на бесплатную юридическую поддержку, просто не знают о самой возможности ее получения, - отмечает Джамбулат Текиев. – Другая проблема - контактные данные адвокатов, которые выдаются гражданам, зачастую устаревшие. Поэтому мы сейчас обратились к краевому департаменту по координации правоохранительной деятельности и Адвокатской палате Приморского края с просьбой усилить информационную работу среди населения и актуализировать свои реестры. Вместе нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы финансы, зарезервированные под реализацию закона о бесплатной юридической поддержке, были использованы в полном объеме».

Кроме того, вице-президент Адвокатской конторы Приморского края Владимир Мельников выступил с предложением о расширении категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи, а также перечня случаев ее оказания: «Сейчас закон в первую очередь работает в интересах малоимущих граждан. И когда к нам обращаются ветераны труда, нам трудно объяснить, почему они не могут получить бесплатную помощь. Между тем, мы считаем, что с учетом недоосвоения средств предоставление этой группе населения права на бесплатную юридическую поддержку не приведет к корректировке бюджета».