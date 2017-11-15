Дарт Вейдер замечен в одном из автобусов кампуса ДВФУ
Необычный пассажир привлек к себе внимание
В одном из шаттлов кампуса на острове Русский студенты приметили необычного пассажира, сообщает РИА VladNews.
В распоряжении редакции оказались кадры, снятые в студенческом автобусе, курсирующем по кампусу ДВФУ. На первом сиденье транспорта сидела Дарт Вейдер. Студенты тут же придумали шуточную подпись к фотографии.
"Прежде, чем переходить на темную сторону, нужно закрыть долги", - гласит надпись в инстаграме nnewvl.