Дарт Вейдер замечен в одном из автобусов кампуса ДВФУ

Необычный пассажир привлек к себе внимание

11:39, 15 ноября 2017 Общество
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В одном из шаттлов кампуса на острове Русский студенты приметили необычного пассажира, сообщает РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, снятые в студенческом автобусе, курсирующем по кампусу ДВФУ. На первом сиденье транспорта сидела Дарт Вейдер. Студенты тут же придумали шуточную подпись к фотографии.

"Прежде, чем переходить на темную сторону, нужно закрыть долги", - гласит надпись в инстаграме nnewvl.