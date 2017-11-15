Вла­дивос­токс­кий «Адмирал» проиграл питерскому «СКА» На матче присутствовал врио губернатора Андрей Тарасенко

Прошедший накануне матч между «Адмиралом» и «СКА» завершился поражением «моряков», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба. Прибыл на суперматч и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Чемпионам удалось открыть счет лишь в начале второго периода в большинстве. Первую шайбу в дебютной игре после возвращения из-за океана забросил Шипачев, вовремя открывшись на штанге – 0:1. Вплоть до финальной сирены питерцы создали море моментов («Адмирал» огрызался лишь контратаками), однако Налимов провёл блестящий матч. В конце третьего периода «моряки» устроили настоящий штурм в большинстве, но и Коскинен своих выручил. Вторую шайбу гости забросили в пустые ворота – 0:2.

Стоит отметить, что матч против СКА собрал рекордную аудиторию в истории клуба – 5928 зрителей: были забиты до отказа все ложи, а также резервные и дополнительные места на арене.

Фото: Пресс-служба ХК «Адмирал»