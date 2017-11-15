Во Вла­дивос­то­ке проходит ан­ти­нар­ко­тичес­кая акция «Сообщи, где торгуют смертью» В период проведения акции жителей призывают проявить гражданскую позицию

Во Владивостоке проходит очередной этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главная цель акции – информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки в Приморье. Акция проводится УМВД России по Приморскому краю совместно с администрацией Приморского края и органами местного самоуправления края.

В период проведения акции жителей Владивостока призывают проявить гражданскую позицию и сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотических средств. Горожане также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы в городе.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 24 ноября. Она проходит во Владивостоке ежегодно и неоднократно доказывала свою эффективность. Администрация города обращается к жителям с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить детей, близких и родственников от наркотиков, а также помочь выявить людей и организации, занимающиеся их изготовлением и распространением.

Внимание! Открыты горячие линии акции «Сообщи, где торгуют смертью»:

- 8 (423) 2490-491 (круглосуточно) - УМВД России по Приморскому краю;

- 8 (423) 220-94-14 (ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17 часов) - департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнению административного законодательства и обеспечению деятельности мировых судей Приморского края;

- 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно) - ГБУЗ Приморский краевой наркологический диспансер.