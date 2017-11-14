Семьи Вла­дивос­то­ка стали счастливее 76 молодых ячеек общества получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья

Во Владивостоке продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С начала 2017 года в рамках программы социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства уже предоставлена 76 молодым семьям.

Как сообщили в городском управлении по учету и распределению жилой площади, общая сумма выплат составила 72 145 931 рубль 59 копеек. Это 73,78 % от целевых показателей расходных обязательств. За прошедшую неделю социальную выплату получили три молодых семьи. Оставшиеся семьи должны реализовать своё право до 25 декабря 2017 года.

Напомним, в этом году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы 103 молодым семьям. До конца текущего года семьи получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей в зависимости от состава семьи.

Ознакомиться с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы можно на официальном сайте администрации города www.vlc.ru в разделе «Документы».