Президент России встретится с жур­на­лис­та­ми в декабре Дата ежегодной итоговой пресс-конференции еще не назначена

Ежегодное итоговое общение Президента РФ Владимира Путина со СМИ пройдет в декабре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что традиционная большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина пройдет в декабре, но пока не назвал точную дату.

«Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре», – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ежегодные пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. В прошлом году глава государства общался с журналистами в подобном формате 23 декабря.

Фото: сайт Кремля