Алексей Литвинов стал одним из самых цитируемых глав городов Пост исполняющего главы Владивостока он занимает всего две недели

Накануне компания «Медиалогия» опубликовала октябрьский медиарейтинг глав столиц субъектов Дальневосточного федерального округа. В тройку лидеров вошли главы Якутска (Айсен Николаев), Хабаровска (Александр Соколов) и Владивостока (Алексей Литвинов), сообщает РИА VladNews.

Отметим, подобные медиарейтинги публикуются компанией «Медиалогия» ежемесячно. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В рамках исследования у каждого градоначальника формируется собственный медиаиндекс, отражающий эффективность опубликованных материалов.

Попадание Алексея Литвинова в октябрьский рейтинг связана с его назначением на пост исполняющего обязанности главы Владивостока, которое состоялось 30 октября. Тогда его предшественник Константин Межонов сложил с себя полномочия в рамках перехода на должность вице-губернатора Приморского края по вопросам образования и культуры.

Позже по собственному желанию свои полномочия сложил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Таким образом Алексей Литвинов будет занимать кресло главы Владивостока вплоть до момента избрания главы Владивостока, которое должно состоятся в ближайшие полгода.

Комментируя удачный старт в медиапространстве Алексея Литвинова, политолог Павел Наливайко отмечает, что внимание к его персоне действительно возросло, в том числе благодаря активной деятельности в рамках Администрации Владивостока.

«Перестановки в Администрации Владивостока спровоцировали информационный взрыв, который привёл к усилению внимания к Алексею Литвинову ни просто как к чиновнику, но как к политику. Однако удержание его медиапозиций связано в первую очередь с активной городской повесткой, которая была дополнена рядом поручений врио губернатора Андрея Тарасенко, - отмечает Наливайко. - Литвинов вместо того, чтобы делать громкие политические заявления, которые могли быть обусловлены будущей борьбой за кресло мера, сейчас сосредоточен на главном – решение насущных проблем Владивостока».

Политолог Андрей Кудисов отмечает, что всякого рода рейтинги хоть и позволяют оценить медиаактивность, но не отражают качественный аспект деятельности политика.

«Все мы помним, как бывший губернатор Приморья был лидером всевозможных медиарейтингов, что позволяло создавать картинку активной деятельности, которая несколько отличалась от реального положения дел в регионе. Полагаю, что для Литвинова сейчас не особо важна оценка его упоминаний в СМИ, так как у него сейчас ответственный момент в политической карьере, где есть шанс проявить себя в качестве эффективного управленца как перед новым губернатором, так и перед жителями Владивостока. Пройдёт ли он эту проверку на прочность – покажет время», - сказал эксперт.

Фото: Администрация Владивостока