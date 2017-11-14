С 10 ноября в Приморье закрыта навигация для всех видов маломерных судов Вода ошибок не прощает

С 10 ноября закрыта навигация для всех видов маломерных судов на всех водных объектах Приморья. Итоги сезона подвели сотрудники ГИМС по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

За управление катером в нетрезвом виде его владельцу грозит солидный штраф, однако хозяев дорогих игрушек он не пугает. Солнце, жара и алкоголь – вот главные причины гибели людей во время сезона малой навигации в Приморье. В этом году с мая по ноябрь инспекторы ГИМС выловили в акватории 65 человек. А вот 49 спасти не удалось – почти половина из них были в нетрезвом состоянии.