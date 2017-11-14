Эксперт: Учения в Японском море - запугивание со стороны США

Очередные учения ВМФ США стартовали в понедельник у берегов Восточной Азии с участием сразу трех авианосных групп. Насколько это беспрецедентный случай, корреспондент РИА VladNews попросил ответить заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, профессора Академии военных наук РФ и доцента кафедры востоковедения МГИМО, кандидата исторических наук Александра Воронцова.

- Очередное запугивание и наращивание военного давления. И, кстати, направлено оно не только против КНДР, жителей которой трудно напугать. Тут американцы заодно хотят показать свою силу союзникам и другим потенциальным противникам в западной части Тихого океана.

Впрочем, все стороны уже привыкли к жесткой риторике и громким заявлениям. И вряд ли стоит утверждать, что Пентагон стягивает силы к полуострову для нанесения удара. В начале августа КНДР говорила о подготовке плана ракетно-ядерного удара по Гуаму в случае провокаций со стороны США, а Трамп в свою очередь подтвердил готовность США нанести превентивный удар по Северной Корее, но и тогда перепалка со взаимными угрозами не переросла во вторую корейскую войну, где победителей не будет.

А насчет участия в маневрах сразу трех авианосцев «Ronald Reagan», «Nimitz» и «Theodore Roosevelt» с кораблями сопровождения, которые уже стартовали, то и здесь нет ничего удивительного. В свое время, после первых ядерных испытаний КНДР, Бил Клинтон также объявлял о подготовке к войне и стягивал сразу шесть авианосных групп. Но и тогда не дошло до горячей фазы.