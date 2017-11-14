Уни­вер­си­тетс­кую набережную бла­го­уст­ра­ивают во Вла­дивос­то­ке Специалисты меняют старую плитку



Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству Университетской набережной острова Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой н апресс-службу администрации города. Специалисты подрядной организации ведут замену старой, поврежденной гранитной плитки на новую на парапете и пешеходной зоне, а энергетики выполняют работы по частичной замене светильников, вышедших из строя. Капитальный ремонт этого общественного пространства ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год.



«Общая площадь пешеходной зоны набережной ДВФУ, где ведутся работы по благоустройству, составляет свыше 1600 квадратных метров, – отметил главный специалист отдела ремонт объектов благоустройства администрации Владивостока Валерий Куимов. – На сегодняшний день работы на объекте выполнены уже на 70 %».

Отметим, необходимость замены старой плитки возникла из-за многочисленных повреждений гранита - во многих местах она была попросту расколота. Одна из возможных причин - недостаточная толщина плитки (3 см), из-за чего материал не выдерживает нагрузки. Толщина нового гранитного покрытия - 5 см, что обеспечит ее большую прочность и долговечность.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, целую и качественную старую плитку рабочие подрядной организации доставляют на склад муниципального предприятия. Она может быть использована на других городских объектах.

Для справки:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2017 году. Участником проекта стал и Владивосток. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в городе в этом году отремонтировано 15 дворовых территорий: ремонт проведен с полной заменой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров. Кроме этого, осенью во Владивостоке появилось еще одно благоустроенное общественное пространство - сквер на Корабельной Набережной, который теперь можно назвать настоящей жемчужиной города. Ежедневно здесь проводят время сотни горожан и гостей столицы Приморья.

Фото: Администрация Владивостока