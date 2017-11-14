Под­москов­ный музей передал Приморскому океанариуму древний экспонат Плита с окаменелостями имеет возраст более 540 лет

В Приморском океанариуме появилась плита с окаменелыми панцирями трилобитов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума. Сообщается, что ей порядка 540 миллионов лет, это время Кембрийского периода. Экспонат океанариуму передал подмосковный Музеем истории мироздания, где хранился сделанный палеонтологами в Атласских предгорьях Марокко спил. Также известняковая плита имеет сертификат подлинности. Объем реконструкции древнего экспоната не превышает и двух процентов.

«Кембрийский период - время появления скелетной жизни, в том числе и трилобитов, - рассказывает сотрудник отдела экологического просвещения Артем Пьянов. - Среди них были как живущие на дне, так и свободно плавающие. В море они занимали много экологических ниш. Число трилобитов достаточно велико. Их насчитывают порядка двух тысяч видов, и около 250 из них относят к кембрийскому периоду. Пожалуй, трилобиты - одни из самых известных организмов времен Кембрия. Они царили на Земле на протяжении 250 миллионов лет, вплоть до Пермского периода, когда произошло великое вымирание. Тогда подавляющая часть обитателей планеты исчезла, в том числе и трилобиты. Произошло это примерно 253 миллиона лет назад. Ну, а судить о том, как они выглядели, мы можем сегодня вот по таким окаменелостям».

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Фото: Приморский океанариум