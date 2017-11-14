Стали известны имена тех, кто будет выбирать нового главу Вла­дивос­то­ка Комитет по местному самоуправлению городской Думы Владивостока принял проект решения о формировании конкурсной комиссии

Сегодня, 14 ноября, на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока депутаты рассмотрели вопрос о формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока, сообщил корреспондент РИА VladNews, присутствовавший на заседании.

Председатель Думы Андрей Брик предложил четыре кандидатуры из числа депутатов в состав конкурсной комиссии. Ими стали: Виктор Аблапов и Виктор Фёдоров – оба представители политической партии "Единая Россия", Геннадий Куликов – представитель КПРФ и Василий Васильев – представитель ЛДПР. Члены комитета поддержали кандидатуры и теперь они должны быть окончательно утверждены на очередном заседании городской Думы.

Кроме этого, на заседании комитета присутствовал директор департамента внутренней политики края Павел Ясевич. Он сообщил, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко также определился с членами конкурсной комиссии, которые будут представлять администрацию края. Ими стали: вице-губернатор Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Павел Ясевич, депутат Законодательного собрания Олег Вельгодский и начальник отдела юридической экспертизы правового департамента администрации края Виктор Киряев.

После утверждения состава комиссии Думой Владивостока в течение 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов.

Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии.