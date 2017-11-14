Погода в Приморье сегодня, 14 ноября, по­тен­ци­аль­но опасна В крае прогнозируют снег и обледенение дорог

Сегодня, 14 ноября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидается снег и обледенение трассы.

Желтый уровень опасности также присвоен северу и югу Камчатского края, северу и югу хабаровского края, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, ЕАО и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня во Вла­дивос­то­ке сегодня без осадков, +4°C

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