Погода в Приморье сегодня, 14 ноября, потенциально опасна
В крае прогнозируют снег и обледенение дорог
Сегодня, 14 ноября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидается снег и обледенение трассы.
Желтый уровень опасности также присвоен северу и югу Камчатского края, северу и югу хабаровского края, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, ЕАО и Чукотскому АО.
Ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке сегодня без осадков, +4°C
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