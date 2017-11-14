На ремонт дорог в Приморье будут тратить больше денег Затраты увеличатся на 1,1 млрд рублей

Объем бюджетных средств на ремонт дорог в Приморском крае в 2018 году увеличится на 1,1 млрд рублей до 1,7 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

"Объем дорожного фонда в 2017 году - 11,939 млрд рублей. В частности, на содержание автодорог выделено 2,979 млрд рублей, а на ремонт - 606 млн рублей. В 2018 году объем дорожного фонда составят 11,417 млрд рублей. В частности, на содержание дорог планируется выделить 2,586 млрд рублей, а на ремонт автотрасс - 1,700 млрд рублей", - сообщает директор департамента дорожного хозяйства администрации края Александр Шворы на совещании с депутатами Заксобрания.

Также планируется предоставить субсидии муниципальным образованиям Владивостокской агломерации на сумму 730 млн рублей и выполнить ремонт мостов через реки Крауновка, Крыловка и Литовка.

"Из почти 1600 автомобильных мостов Приморья 139 - находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. В 2018 году планируется строительство трех мостов, десять будут отремонтированы, а еще десять предполагается включить в федеральную программу Росавтодора", - сообщает директор департамента.

Депутат Зксобрания Александр Лось обратил внимание на необходимость своевременного выделения муниципалитетам края средств на дорожные работы. Именно позднее выделение денег городам и районам Приморья в прошлые годы не раз становилось причиной неполного выполнения планов по ремонту и строительству дорог местного значения.