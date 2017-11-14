Дума Вла­дивос­то­ка объявит конкурс на си­ти-ме­нед­же­ра Депутаты рассмотрят вопрос формирования конкурсной комиссии

Сегодня, 14 ноября, состоится заседание Думы Владивостока, на котором будет объявлен конкурс на замещение должности главы города Владивостока, сообщили РИА VladNews в пресс-службе Думы.

Также депутаты обсудят вопрос формирования конкурсной комиссии по выборам нового главы Владивостока. Напомним, что неделею назад Андрей Брик уже объявил о начале процедуры формирования комиссии, которая должна быть сформирована в течение 20 дней.

После утверждения состава комиссии, в течение 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов.

Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии. Комиссия будет состоять из 4 человек от думы и 4 – от губернатора Приморского края.