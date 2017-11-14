Чемпионат Приморского края по кудо собрал полный зал болельщиков во Вла­дивос­то­ке По результатам соревнований определились победители и призеры в личном первенстве

В минувшие выходные во Владивостоке состоялся чемпионат Приморского края по кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина. Турнир собрал 170 спортсменов из Владивостока, Находки, Артема, Лесозаводска, Уссурийска, Арсеньева и села Чугуевка.

Переполненные трибуны спорткомплекса «Молодежный» не могли вместить всех желающих посмотреть зрелищные поединки. Бои проходили одновременно на двух татами. На одном состязались юноши, а на другом – юниоры и взрослые спортсмены (18 лет и старше).

На церемонии открытия руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев поздравил старшего тренера краевой сборной Юрия Бородия с присвоением почетного звания «Заслуженный тренер России» и рассказал о подготовке кудоистов к чемпионату Дальнего Востока.

«Чемпионат края у нас проходят ежегодно, но особенность этого турнира в том, что он является отборочным на Дальний Восток, поэтому на краевых соревнованиях выступает весь первый состав кудоистов. Отмечу, в следующем году пройдет чемпионат мира в Токио. Результат, который мы показали на чемпионате мира в 2014 году – семь золотых медалей, поэтому мы будем делать все возможное, отбирать в сборную так, чтобы на следующем чемпионате мира результат был не хуже, а может даже и лучше. Ребята все настроены на победу», - рассказал руководитель краевой федерации кудо Денис Григорьев.

По результатам соревнований определились победители и призеры в личном первенстве. Медали и грамоты департамента физической культуры и спорта Приморского края, а также кубки им вручили чемпион мира по кудо, мастер спорта международного класса Евгений Шаломаев, руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев и другие почетные гости. Итоги чемпионата прилагаются.

Специальных призов удостоены спортсмены: за «лучшую технику» - Андрей Новиков и Константин Караульных, за «волю к победе» - Егор Ковалев и Дмитрий Матвиенко.

Отметим, после непродолжительного отдыха спортсмены, занявшие призовые места и попавшие в сборную Приморского края, начнут подготовку к следующему этапу – чемпионату Дальневосточного федерального округа по кудо. Соревнования пройдут 2 декабря во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). На этом турнире сильнейшие кудоисты Дальнего Востока сразятся за путевки на всероссийские соревнования.