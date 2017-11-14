В Приморье во дворе жилого дома джип наехал на старушку Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье сбили пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент случился в Уссурийске во дворе жилого дома по адресу Октябрьская. Женщина за рулем джипа не увидела идущую сзади старушку и, сдавая задним ходом, наехала на пешехода. При столкновении последняя упала на асфальт.

Как стало известно корреспонденту агентства, женщина-водитель вышла из авто, помогла старушке встать и вызвала сотрудников ДПС и скорую. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, а водитель в течение еще трех часов ждала инспекторов.

Вокруг происшествия в социальных сетях разгорелись жаркие споры. По обыкновению, комментаторы разделились на два лагеря: одни участники полемики приняли сторону водителя, апеллируя тем, что из-за "запаски" джипа пешехода можно было и не увидеть, другие - оправдывали несчастную старушку, оказавшуюся под колесами авто.

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Фото\Видео: Марк Чернослив