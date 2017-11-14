Владивостокские «амазонки» взяли призовые места на чемпионате мира по самбо
В Сочи состоялся Чемпионат мира по самбо
С 10 по 12 ноября в Сочи состоялся Чемпионат мира по самбо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году на участие в турнире пришло рекордное число заявок - за звание чемпиона мира боролись более 800 спортсменов из 94 стран. Россию представляла сборная команда в составе 27 человек, из них две спортсменки из Владивостока - Ольга Митина и Татьяна Зенченко.
За три дня самбисты на коврах сочинской ледовой арены «Айсберг» разыграли 27 комплектов в девяти весовых категорий по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин.
Спортсменки из муниципального центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» в очередной раз доказали, что являются лидерами не только российского, но и мирового самбо.
Наибольшего успеха добилась заслуженный мастер спорта Татьяна Зенченко, которая в финале весовой категории до 72 кг выиграла у белорусской соперницы и завоевала золотую медаль, став двукратной чемпионкой мира. Бронзовую награду принесла еще одна «амазонка» - Ольга Митина в весе до 60 кг. Как отмечают наши самбистки, их результат – это во многом заслуга тренеров - Оксаны Фалеевой и Юрия Леонтьева.
Фото: Администрация Владивостока