ХК «Адмирал» сегодня сыграет с армейцами из Санкт-Пе­тер­бурга ХК «СКА» являются абсолютными лидерами нынешнего сезона

Очередную домашнюю серию игр ХК «Адмирал» начнет встречей с действующими чемпионами России, обладателями Кубка Гагарина, абсолютными лидерами нынешнего сезона – армейцами из Санкт-Петербурга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК. Начало встречи в 19:30.

В регулярных чемпионатах КХЛ команды встречались семь раз. Четыре встречи завершились в основное время, три из них победой армейцев. Еще в трех поединках для выявления победителя пришлось исполнять послематчевые броски. Дважды в хоккейной лотерее успех праздновали «моряки».

Во Владивостоке команды встречались трижды. Два раза СКА победил: 5:1 и 4:1, на счету приморцев одна победа в серии буллитов 3 января 2014 года – 5:4. Общая разница шайб в семи встречах 24-19 в пользу гостей, при этом в большинстве игроки из Санкт-Петербурга отличились 7 раз, а дальневосточники дважды.

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Фото: ХК «Адмирал»