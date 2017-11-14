Часть Вла­дивос­то­ка останется без света сегодня, 14 ноября Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Сегодня, 14 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Адмирала Юмашева ул.10, 12, 12Б, 14Г, 14К, 25, 8,

Брестская ул.12, 14, 16, 17, 23, 8,

Брестский пер.11, 15, 5, 7, 9,

Горная ул.19,

Карла Маркса ул.123, 129, 129В, 152,

Кочубея ул.1,

Кутузова ул.3, 3А,

Лиманная ул.116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136А, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77,

Матросская 4-я ул.22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 32, 33,

Матросская 5-я ул.24, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30,

Матросская 6-я ул.31,

Матросская 7-я ул.33А,

Надибаидзе ул.34,

Нейбута ул.10, 11, 17, 2,

Прапорщика Комарова ул.57, 60,

Русская ул.68А, 68Б, 70, 70Б, 72, 72Б, 74,

Садгородская ул.23,

Уткинская ул.46, 48, 52,

Фадеева ул.21А, 47, 47Д, 49, 63, 65,

Фонтанная ул.3, 7, 7А