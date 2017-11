В России резко упала цена на смартфон iPhone Американская компания пополнилась новинками

После выхода целого ряда новинок от американской компании Apple - iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X - айфоны старого поколения начали резко падать в цене, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Комсомольскую правду.

Так, стоимость iPhone 6s Plus опустилась до рекордно низкого уровня. Согласно данным экспертов, проанализировавших российский рынок, теперь эту модель смартфона с 16 гигабайтами внутренней памяти, который ранее продавался за 60 тысяч рублей, можно купить всего за 29,7 тысячи. А модели с 32 и 128 гигабайтами ПЗУ подешевели до 37,4 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно.

Специалисты полагают, что ниже цена на «яблочные» смартфоны 2015 года выпуска уже не опустится.

Напомним, ранее в ноябре в России стартовали продажи нового iPhone X. Новая флагманская модель стоит 80 тысяч рублей при 64 гигабайтах постоянной памяти и 92 тысячи рублей при 256 гигабайтах памяти. Кстати, как сообщалось ранее, сразу после выхода новинки упали цены на другие новинки этого года - iPhone 8 и 8 Plus.