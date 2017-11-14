Цены на шампанское вырастут к Новому году Нововведение коснётся только напитков "элитных" марок

Стоимость шампанского и игристых вин к Новому году возрастет на 10–15%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Известия".

По словам главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, в связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом он отметил, что маловероятно серьезное подорожание игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно широкий.

Праздничные напитки французского производства в сегменте «средний» и «средний плюс» могут подорожать до 15%. Как отмечают импортеры, на рост цен повлияет неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.