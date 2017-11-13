Новый ви­це-гу­бер­на­тор Приморья сложил с себя депутатские полномочия В связи с переходом Александра Костенко в исполнительную власть в Законодательном собрании будет выбран новый председатель комитета по экономической политике и собственности

Сегодня,13 ноября, на заседании комитета по регламенту и депутатской этике было рассмотрено заявление Александра Костенко о сложении полномочий депутата краевого парламента, сообщил корреспондент РИА VladNews, присутствовавший на заседании. Члены комитета единогласно приняли заявление и рекомендовали Законодательному собранию рассмотреть вопрос о снятии статуса депутата с Александра Костенко на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября. После принятия этого решения краевым парламентом Александр Костенко сможет перейти на пост первого вице-губернатора.



В пресс-службе краевого парламента сообщили, что новый председатель комитета по экономической политике и собственности будет избран на очередном заседании комитета из числа его членов, после чего это решение будет утверждено на очередной сессии краевого парламента. Для соблюдения всех процедурных норм комитет по регламенту рассмотрел вопрос о сокращении состава комитета по экономической политике с 7 до 6 человек.



Кроме этого, Законодательное собрание края будет работать без одного депутата почти год. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, выборы депутата по одномандатному округу №6, который представляет Александр Костенко, будут проведены лишь в сентябре следующего года. Таким образом, фракция политической партии «Единая Россия» уменьшится и поменяет руководителя, так как Александр Костенко не сможет руководить фракцией после перехода на новую должность. В пресс-службе регионального отделения партии не смогли оперативно прокомментировать, когда будет выбран новый руководитель фракции.

Напомним, в понедельник, 6 ноября, стало известно об увольнении по собственному желанию первого вице-губернатора Василия Усольцева. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко.

Пост первого вице-губернатора занял Александр Костенко.

