Что ждать от Северной Кореи?

Завершился визит президента США Дональда Трампа в страны Восточной Азии. И везде речь шла о ситуации на Корейском полуострове. О том, как скажется эта поездка на международной обстановке, чего ждать - войны или мира, корреспондент РИА VladNews попросил рассказать заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, профессора Академии военных наук РФ и доцента кафедры востоковедения МГИМО, кандидата исторических наук Александра Воронцова.

- За этим визитом пристально следили во всех заинтересованных странах, оценивали все выступления Дональда Трампа, его риторику, угрозы в отношении Северной Кореи и предложения по поиску путей выхода из кризиса. Не сказать, что визит станет судьбоносным, но определенные подвижки в политическом противостоянии США и КНДР, наверняка, произойдут. Особенно внимательно за всеми речами следили в Пхеньяне. И уже в окружающих странах ждут реакции северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Конечно, Трамп собирает союзников и хочет узнать мнение своих азиатских коллег по поводу возможного свержения режима в КНДР. Обратите внимание, что в Японии и Республике Корея он выступал на американских военных базах. И в каждой из этих стран в речах у Трампа была своя тональность. Рядом с консерватором премьер-министром Японии Синдзо Абэ он был жесток, звучали воинственные призывы о завершении периода «стратегического терпения» и необходимости решительных действий против нынешнего режима Ким Чен Ына. В Сеуле американский лидер смягчил свою позицию, зная, что значительная часть южнокорейского общества и президент РК Мун Джэин, категорически против военного решения конфликта. На фоне манифестаций, митингов протеста против войны и собственно его визита президент США стал говорить о возможности диалога с Пхеньяном. Ведь, если что случится, то в первую очередь и в больше степени пострадает не Америка, но юг Кореи.

В Пекине он пытался оказать давление на председателя КНР Си Цзиньпина. Чтобы Китай принял сторону Америки, чтобы не вмешивался в конфликт на стороне своего соседа в случае начала военного противостояния, чтобы оборвал всяческие торговые, экономические, финансовые и гуманитарные связи, чтобы надавил на Пхеньян. Си Цзиньпин высказался в пользу «координации действий по вопросам Корейского полуострова». Но, как всякий восточный политик, он не дал прямого ответа о поддержке той или стороны.