Документы погибшего стрел­ка-ра­дис­та обнаружили поисковики в Приморье В минувшие выходные специалисты подняли бомбардировщик Пе-2 с болота



В течение двух дней специалисты Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения ООД "Поисковое движение России", практически непрерывно работали в районе села Варфоломеевка Яковлевского района Приморья.

Здесь, ориентировочно, в 1945 году, из-за пожара на борту и остановившихся двигателей врезался в заболоченное поле и ушёл на глубину более 5 метров пикирующий бомбардировщик Пе-2 из состава 9-й Воздушной армии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Поисковое объединение «АвиаПоиск».

Морозный ветер, плотная глина и постоянно поступающая грунтовая вода не помешали бойцам "АвиаПоиска" поднять фрагменты самолёта. На глубине около 3 метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люковой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами. При дальнейшем изучении найденных бумаг удалось выяснить фамилию стрелка - Л. Конычев. В тетрадях, пропитанных авиационным бензином, были указаны населённые пункты Приморского края, над которыми пролегали маршруты полётов, а на одном из листков фигурировало название станции Сейсин. Эту станцию и одноимённый порт, которые находятся на территории Северной Кореи, в августе 1945 года штурмовали советские войска и бомбила наша авиация.

Одним из уникальных предметов из планшета стрелка стала сложенная ежедневная красноармейская газета ОКДВА "Тревога" за 1 мая 1942 года.

В ходе поисковых работ с глубины около 6 метров были подняты все три стойки шасси, обгоревшая и закопчённая обшивка, пулемёты УБ и ШКАС, один из двигателей М-105Р, лопасти винтов, фрагменты кабин и бронезащиты лётчика. Останков лётчика и штурмана обнаружено не было. Характер повреждения центроплана и носовой части говорит о том, что после осушения болота в 1970-е годы предпринимались попытки местного населения извлечь самолёта, в результате чего носовые кабины были выкорчеваны тракторами, вероятнее всего, с останками остальных членов экипажа.

Поисковиками установлены номера обоих двигателей, и теперь в ходе архивной работы предстоит узнать судьбу экипажа и обстоятельства трагедии.

В поисковых работах приняли участие более 60 человек из числа поисковиков, военнослужащих аэродрома "Варфоломеевка", администрации, предпринимателей, волонтёров, и 6 единиц техники.