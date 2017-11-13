Вла­дивос­ток: Нет дольщиков – нет проблем? Нет дольщиков – нет проблем?

Митинги обманутых дольщиков, недострои, разборки с застройщиками — все это может остаться в прошлом. Президент Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос отказа от долевого строительства жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Несмотря на риски, для многих граждан России именно участие в долевом строительстве – единственная возможность прибрести жилье. С использованием средств дольщиков строятся практически все дома в Приморском крае. Заменой этой системы, по словам президента, может стать механизм проектного финансирования.