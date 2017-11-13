В Кремле задумались о переносе пре­зидент­ско­го послания Фе­дераль­но­му Собранию По неизвестным причинам

В Кремле обсуждается возможность переноса послания президента Федеральному Собранию с декабря 2017 года на начало следующего года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "РБК".



Вероятность того, что будет принято именно такое решение, очень высокая. Об этом сообщил близкий к Кремлю источник. И, если решение всё-таки будет принято, то президентское послание к Федеральному Собранию РФ состоится в феврале следующего года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию о возможности переноса послания на следующий год не подтвердил, но и не опроверг её.

Стоит отметить, что Владимир Путин выступил со своим первым президентским посланием 8 июля 2000 года, впоследствии он оглашал послание в апреле или мае. Президент Дмитрий Медведев выступал с посланиями в ноябре, его последнее президентское послание состоялось 22 декабря 2011 года. Избравшись в 2012 году на свой новый срок, Путин продолжил выступать с посланием в декабре.



Если решение о переносе послания с декабря 2017-го на начало 2018-го будет принято, то это будет первый случай, когда президент не зачитает программный документ в течение текущего года.



Обращение президента с посланием Федеральному собранию прописано в Конституции России. В главе 4, описывающей полномочия главы государства, говорится, что он «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Фото: пресс-служба Кремля

