Мокрый снег и гололед доставят ряд неудобств приморцам уже ближайшей ночью Новый циклон обрушится на край

Сегодня, 13 ноября, с районов Китая приближается новая циклоническая система с несколькими центрами. К концу дня один из центров подойдет к южному побережью Приморья. Облачность уплотнится, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура от −3 °C до +2 °C, в южной половине края +3…+8 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +6…+8 °C.

Завтра в Приморье ожидаются осадки различной интенсивности в виде снега, на юге с дождем, местами отложения снега на проводах и на деревьях, на дорогах гололедица, на отдельных участках снежный накат. Температура воздуха −4…−9 °C, на побережье 0…+5 °C. Днем циклон будет перемещаться вдоль восточного побережья и к концу дня выйдет в Татарский пролив. На западе края прояснит, осадки прекратятся. В тыловой части циклона вторгнется холодный воздух, день ожидается холодным. Максимальная температура −6…+1 °C, на побережье +2…+7 °C. На дорогах образуется гололедица, водителям необходимо соблюдать осторожность.

Во Владивостоке ближайшей ночью небольшие, временами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха продержится около 0 °C. Днем облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура +2…+4 °C.



