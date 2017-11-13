Спортсмены из Приморья отличились на Чемпионате мира За звание чемпиона мира боролось более 800 спортсменов из 94 стран

Приморские спортсменки завоевали полный комплект медалей на Чемпионате мира по самбо, который прошёл с 7 по 11 ноября в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в этом году за звание чемпиона мира боролось более 800 спортсменов из 94 стран. В составе сборной России выступали приморские спортсменки – Татьяна Зенченко, Ольга Митина и Юлия Вицина.

«Воспитанница центр спортивной подготовки “Амазонки” Татьяна Зенченко завоевала золотую медаль, став двукратной чемпионкой мира. Бронзовую награду принесла еще одна “амазонка” – Ольга Митина. Серебряным призером стала самбистка из спортивного клуба ”Мастер” Юлия Вицина», – отметили в ведомстве.

Фото: Всероссийская федерация самбо