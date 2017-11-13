Спортсмены из Приморья отличились на Чемпионате мира

За звание чемпиона мира боролось более 800 спортсменов из 94 стран

16:18, 13 ноября 2017 Спорт
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Приморские спортсменки завоевали полный комплект медалей на Чемпионате мира по самбо, который прошёл с 7 по 11 ноября в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в этом году за звание чемпиона мира боролось более 800 спортсменов из 94 стран. В составе сборной России выступали приморские спортсменки – Татьяна Зенченко, Ольга Митина и Юлия Вицина.

«Воспитанница центр спортивной подготовки “Амазонки” Татьяна Зенченко завоевала золотую медаль, став двукратной чемпионкой мира. Бронзовую награду принесла еще одна “амазонка” – Ольга Митина. Серебряным призером стала самбистка из спортивного клуба ”Мастер” Юлия Вицина», – отметили в ведомстве.

 

Фото: Всероссийская федерация самбо