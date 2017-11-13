«Прим­тепло­энер­го» может лишиться тепла Объекты компании будут отключены 20 ноября

Энергетики Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) намерены отключить объекты компании "Примтеплоэнерго" от электроэнергии по причине образовавшейся задолженности. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ДЭК.

"В октябре «Примтеплоэнерго» недоплатило в рамках ранее согласованного плана-графика платежей за потребленную электроэнергию 57 млн рублей. В ноябре оплата должна составить 253 млн рублей, но в настоящий момент энергетиками получено всего 13 млн рублей. Перспективы соблюдения графика платежей остаются не ясными. При этом в Приморском крае набирает обороты отопительный сезон. Электропотребление теплоснабжающей организации увеличивается, ежемесячные начисления за потребленные ресурсы составляют 100-130 млн рублей. При сохранившейся тенденции неплатежей, задолженность потребителя к концу года может приблизиться к рекордной сумме – 750 млн рублей",- сообщили в пресс-службе Дальневосточной энергетической компании.

Энергетики надеются, что вопросы обеспечения текущих платежей и сокращения задолженности будут решены уже в ближайшее время. В противном случае ДЭК примет все меры, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до ограничения подачи электроэнергии на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты «Примтеплоэнерго», которое предварительно запланировано на 20 ноября.

Стоит отметить, что данные меры не приведут к ограничению теплоснабжения потребителей.

Комментарий сотрудников "Примтеплоэнерго" получить пока не удалось.