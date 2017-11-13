«Прим­тепло­энер­го» может лишиться тепла

Объекты компании будут отключены 20 ноября

14:30, 13 ноября 2017 Общество
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Энергетики Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) намерены отключить объекты компании "Примтеплоэнерго" от электроэнергии по причине образовавшейся задолженности. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ДЭК.

"В октябре «Примтеплоэнерго» недоплатило в рамках ранее согласованного плана-графика платежей за потребленную электроэнергию 57 млн рублей. В ноябре оплата должна составить 253 млн рублей, но в настоящий момент энергетиками получено всего 13 млн рублей. Перспективы  соблюдения графика платежей остаются не ясными. При этом в Приморском крае набирает обороты отопительный сезон. Электропотребление теплоснабжающей организации увеличивается, ежемесячные начисления за потребленные ресурсы составляют 100-130 млн рублей. При сохранившейся тенденции неплатежей, задолженность потребителя к концу года может приблизиться к рекордной сумме – 750 млн рублей",- сообщили в пресс-службе Дальневосточной энергетической компании.

Энергетики надеются, что вопросы обеспечения текущих платежей и сокращения задолженности будут решены уже в ближайшее время. В противном случае ДЭК примет все меры, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до ограничения подачи электроэнергии на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты «Примтеплоэнерго», которое предварительно запланировано на 20 ноября.

Стоит отметить, что данные меры не приведут к ограничению теплоснабжения потребителей. 

Комментарий сотрудников "Примтеплоэнерго" получить пока не удалось.