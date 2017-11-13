Главврачи больниц выйдут на встречи с жителями Приморья Первые консультации состоятся в середине декабря текущего года

Главные врачи медицинских учреждений здравоохранения Приморья будут встречаться с населением. для того, чтобы подробней рассказать им о порядке оказания медицинской помощи,а также о новшествах в сфере медицины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В департаменте здравоохранения края сообщили, что на таких встречах руководитель должен информировать о том, как работают медицинские учреждения, какие меры предпринимаются для создания условий по оказанию доступности и качества медицинской помощи.

Кроме того, инициативные граждане, пришедшие на встречу, могут выразить свои пожелания и предложения по работе учреждения. Все они будут учтены в работе медучреждения.

«Взаимодействие между населением и работниками здравоохранения очень важно. Такие встречи будут проводиться в первую очередь для того, чтобы руководитель медучреждения был ближе к народу, прислушивался к советам, пожеланиям, к претензиям и предложениям», – сообщил вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков.

Заместитель главы региона отметил, что планирует лично присутствовать на подобных встречах с населением.

«Я регулярно бываю в лечебных учреждениях, общаюсь и с сотрудниками, и с пациентами. И как показывает практика, большинство вопросов от населения – это вопросы, которые входят в компетенцию главного врача и решить их можно на местном уровне», – считает Павел Серебряков.

Отметим, что первые встречи главных врачей с населением состоятся уже в первой половине декабря 2017 года.