Более 100 километров дорог от­ре­мон­ти­рова­но во Вла­дивос­токс­кой агломерации Ремонт выполнен на 550 миллионов рублей

В Приморье завершился приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В ходе его реализации отремонтировано 102 километра дорог во Владивостокской агломерации, снижено количество мест концентрации ДТП со 168 до 12, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Из федерального бюджета на ремонт дорог было выделено 1,4 миллиарда рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«На этот год была задача отремонтировать улицы с высокой интенсивностью дорожного движения, одновременно снизив число мест концентрации ДТП, для этого установили дорожное и леерное ограждения, дополнительные знаки и светофоры. Также в Шкотовском районе несколько улиц были переведены из гравийного в асфальтобетонное покрытие», – добавили специалисты.

В департаменте отметили, что наибольший объем работ был выполнен во Владивостоке – на 550 миллионов рублей, по краевой дороге Артем–Находка на 300 миллионов рублей. Также из важных объектов – ремонт дороги в Новой Москве и по трассе Штыково–Ивановка. Во Владивостоке наиболее масштабные работы были проведены на улицах Светланская и Народный проспект, где в ходе ремонта демонтированы неиспользуемые трамвайные рельсы, подняты люки, заменены бордюрные плиты.

«За качеством выполнения работ следили не только заказчики, но и контролирующие организации. Это КГКУ «Примуправтодор», а также ФКУ «Дальуправтодор», специалисты проводили лабораторные исследования нового асфальта на качество. Представители «Росавтодора» использовали узконаправленные приборы, которых нет в крае, проверяли коэффициент уплотнения щебеночной смеси, асфальтобетона. Все замечания были устранены подрядчиками», – рассказали в департаменте.

Отметим, что в настоящее время уже составлен список объектов Владивостокской агломерации для включения в проект в 2018 году. Так, продолжится ремонт краевой трассы Артем–Находка. Во Владивостоке будут отремонтированы улицы Карьерная, Адмирала Кузнецова, Спортивная, Светланская, Коммунаров, Бестужева, Комарова, Нижне-Портовая, 50-лет ВЛКСМ, Русская, Порт-Артурская, установлен пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

Фото: администрация города