Приморских болельщиков могут лишить возможности поболеть за Россию на Олимпиаде Окончательное решение примут 16 ноября

Сборную России могут отстранить от участия в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдёт с 9 по 25 февраля в Южной Корее. Такое решение связано с намерениями Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА "Новости".

Журналист Хайо Зеппельт, известный по серии фильмов о применении допинга в России, в программе Sportschau на телеканале ARD , сообщил, что Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Поэтому Российское антидопинговое агентство, возможно, не будет восстановлено в правах, что приведет к отказу Российской сборной в участии на Олимпиаде в Южной Корее.

Такое заявление вызвало возмущения среди спортсменов и болельщиков Российской сборной. Ранее сборной предложили принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, однако в социальных сетях председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко высказал своё мнение по поводу сложившейся ситуации.

"Сборная России не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует",- сообщил Геннадий Тимченко.

Стоит отметить, что окончательное решение по Российскому антидопинговому агентству будет принято в четверг, 16 ноября.