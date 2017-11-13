«Луч - Энергия» обыграл ярос­лавс­ко­го «Шинника» Владивостокская команда отправится в Санкт-Петербург

Первый тайм оставил двоякое впечатление. Хозяева с первых минут отправились искать удачу на половину поля гостей. При исполнении углового удара словацкий легионер и приморский защитник Оливер Празновски бил головой в дальний угол ворот «медведей», но мяч перехватил голкипер ярославцев. Еще один красивый момент создал наш полузащитник Александр Носов, обыграв защитников соперника, он влетел в штрафную площадку и пробил, однако мяч пролетел рядом со штангой. А если не забиваешь ты, то забивают тебе. И в ответной атаке на 18-й минуте хозяева пропустили. Ярославцы выверенными пасами вывели на ударную позицию своего нападающего Никиту Безлихотнова и тот с выгодной позиции хладнокровно пробил ворота хозяев - 0:1.

После этого гола «Шинник» ушел в глухую оборону и на прессинг «Луча» отвечал только контратаками. Шанс отыграться был в самом конце первого тайма, но Оливер Празновски замешкался в штрафной площадке соперника и не сумел воспользоваться представленной возможностью.

В самом начале второго тайма наш полузащитник Ишхан Гелоян с близкого расстояния бил по воротам «медведей», но мяч угодил в перекладину. Буквально тут же после очередного прострела вдоль ворот мяч попал в руку одного из игроков «Шинника», но вместо назначения явного пенальти судья указал на продолжение игры.

Перелом в поединке наступил на 62-й минуте. Отличился Оливер Празновски. Он принял передачу от нашего полузащитника Артема Макарчука и сравнял счет в матче – 1:1.

В дальнейшем игра обострилась и, как на качелях, перешла в контратаки с обеих сторон. «Шинник», забыв про глухую оборону, ринулся в наступление и стал чаще открываться. Шанс отличиться был у обеих команд. Однако им воспользовались только «желто-синие».

Вначале, на 86-ой минуте нападающий «тигров» Иван Хлебородов с близкого расстояния ударил по воротам «медведей» и вывел «Луч» вперед – 2:1. Он, кстати, всего за несколько минут до этого вышел на замену, но сразу же подключился к атаке. А под занавес поединка отличился Ишхан Гелоян. Наш снайпер на 88-й минуте обыграл в штрафной защитника «Шинника» и точно пробил в ближний от себя угол - 3:1!

В турнирной таблице у «Луча» изменения незначительны. Три заработанных очка позволили переместиться с 19-го на 17-е место, все еще оставаясь в зоне вылета.

Состоявший матч был заключительным для «Луча» на домашней арене в осенней части турнира.