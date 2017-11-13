Где выгодно приобрести валюту во Вла­дивос­то­ке? Курс доллара и евро на 13 ноября

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.28 рубля, а евро - 68.97 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что положение рубля на этой неделе останется в стабильном состоянии, однако стоимость доллара может увеличиться к концу текущей недели. Эксперты предполагают, что повышение стоимости доллара будет зависить напрямую от стоимость нефти на международном рынке.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 59.40 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 59.15 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 69.40 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 68.60 рубля за один евро.