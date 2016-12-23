Земля Камчатки уходит из под ног ее жителей Зафиксировано три землетрясения

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По данным Геофизической службы РАН, 22 декабря в 9 часов 55 утра в 120 км восточнее от города Петропавловск-Камчатский Камчатского края, до береговой линии 26 км (мыс Шипунский-нежилой), зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6 на глубине 50 км, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

В этот же день, в 16 часов 6 минут в 89 км западнее села Никольское, Алеутский район Камчатского края, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.9 на глубине 33 км.

В 2 часа 5 минут ночи, 23 декабря, в 78 км западнее села Никольское, до береговой линии 64 км, зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 5.4 на глубине 40 км.

Данные землетрясения на территории населенных пунктов края не ощущались. Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет.