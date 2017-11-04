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Площадь действующих пожаров в Приморье увеличилась за сутки на 600 га

Кроме того, онеборцы края потушили 14 техногенных пожаров
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Пожары на площади более 200 гектаров ликвидированы за сутки в Лазовском, Партизанском, Пограничном, Шкотовском районах и Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Yа утро субботы в крае зарегистрировано 20 очагов огня на площади около 2,6 тысячи гектаров в четырех муниципалитетах. Сутки назад фиксировалось 20 пожаров на площади около 2 тысяч гектаров в семи муниципалитетах. Восемь пожаров локализовано на площади более 900 гектаров, в тушении пожаров принимает участие более 350 человек, задействовано около 50 единиц различной техники, в том числе авиация.

Так, вертолёт МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера совершил 16 вылетов, сбросив 48 тонн воды на горящие леса.

Кроме этого, в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. В километре от села Щербаковка Ольгинского района спасатели локализовали огонь на площади в 20 километров, продолжается его тушение.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима. С начала недели выявлено около 100 нарушителей, к административной ответственности уже привлечено более 80 человек и одно должностное лицо.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса – зафиксировано 48 термических аномалий в десяти муниципалитетах.

Сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня. За сутки 32 раза пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло три новых пожара. 

Ранее агентство сообщало, что за сутки в Приморье потушили 14 техногенных пожаров.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

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