За сутки в Приморье потушили 14 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 14 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении было задействовано 62 человека личного состава и 19 единиц техники. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

По состоянию на 07:00 утра выявлено 37 термических аномалий в 10 муниципальных образованиях: в Дальнегорском городском округе – 12, в Дальнереченском городском округе – 1, в Кавалеровском районе – 2, в Лазовском муниципальном районе – 1, в Михайловском районе - 2, в Ольгинском муниципальном районе – 9, в Пожарском муниципальном районе – 2, Спасском районе - 2, в Тернейском районе – 3, в Ханкайском муниципальном районе –3. Проверяются.