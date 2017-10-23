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Общество

​Владивостокский завод, оказавшийся под угрозой закрытия, продолжит работу

Врио губернатора Приморья взял проблему под личный контроль
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

АО «Владивостокский бутощебеночный завод», который оказался на грани закрытия, продолжит свою работу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ВБЩЗ, 200 сотрудников которого могли остаться без работы, приостановили лицензию. Департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края фактически по указанию экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского на протяжении двух лет отказывал заводу в согласовании технического проекта. Все это время шли судебные тяжбы, в которых завод пытался доказать свое право на дальнейшую работу, но безрезультатно.

После последнего решения суда надежды на то, что завод продолжит работу, почти не было. Однако с приходом на должность врио губернатора края Андрея Тарасенко, ситуация изменилась. Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, Андрей Тарасенко взял ситуацию под личный контроль и уже успел встретиться с руководством завода.

Руководство завода на прошлой неделе также встретилось и с жителями улиц Карьерная и Снеговая, прилегающего к территории завода. В ходе собрания жители смогли высказать свои пожелания по поводу работы завода. В свою очередь руководство завода готово идти навстречу: «Мы готовы для жителей района построить новую детскую площадку, укомплектовав её с согласием граждан, и установить её в удобном месте для детей. Кроме того, ещё мы можем оказывать им помощь в проведении субботников, обеспечивать на безвозмездной основе материалы, которые производит завод. Также мы намерены участвовать в озеленении: предоставлять саженцы, осуществлять посадочные работы», - сообщил руководитель ВБЩЗ Андрей Новиков.

Вместе с тем, жильцы Карьерной и Снеговой попросили руководство ВБЩЗ доработать шумоизоляцию и уменьшить количество пыли. Было решено, что до весны 2018 года будут проведены работы для увеличения шумоизоляции. Согласно протоколу, который был подписан по итогам встречи с жителями, ВБЩЗ также окажет помощь администрации Владивостока в проектировании и строительстве ливневой канализации по улице Карьерной.

По окончании собрания жители создали специальную инициативную группу, которая внимательно ознакомилась с предложениями завода. Очередная встреча сотрудников завода с жителями района пройдёт в среду, 25 октября, на улице Карьерная.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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