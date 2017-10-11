Новая надежда ВБЩЗ

Произвол подчинённых Миклушевского имеет шанс закончиться при новом губернаторе

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Уже больше недели «Владивостокский бутощебёночный завод» находится в ожидании закрытия. Причиной сложившейся ситуации стало решение краевой администрации, принятое ещё при Владимире Миклушевском, о приостановлении лицензии на добычу строительного камня, cообщает корреспондент РИА VladNews.

Формально подчинённый Миклушевскому департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края имеет такие полномочия и вопрос на долгие полтора года ушёл в суды. Настоящим виновником этого процесса стало руководство департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, которое на протяжении 2-х лет отказывало заводу в согласовании технического проекта. Именно этот, казалось бы, стандартный и понятный с технической точки зрения документ стал камнем преткновения и привёл к угрозе полного закрытия предприятия с историей в 55 лет.

По оценкам руководства предприятия, запасов добытых материалов хватит примерно на два месяца. Это позволит закрыть договорные обязательства перед партнёрами, однако о полноценной работе и получении прибыли речи не идёт.

По словам технического директора ВБЩЗ Василия Иванова, коллектив предприятия находится в подвешенном состоянии и не знает, что ждать от завтрашнего дня.

«У нас на заводе работают целые династии. Были примеры, когда деды работали с внуками и мы гордились тем, что наш завод многие десятилетия является символом стабильности и гарантом крепкого будущего более двухсот семей», - отмечает Иванов. «Люди просто не хотят верить в то, что завод действительно закроют. Надежда умирает последней, поэтому все будут надеется на то, что завод всё-таки заработает с новой силой».

Ещё неделю назад были все основания полагать, что судьба завода закончится печально, ведь экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский даже не думал вмешиваться в ситуацию и повлиять на своего подчинённого Александра Коршенко, который и возглавляет тот самым департамент природных ресурсов и окружающей среды и попутно, по мнению многих, имеет интересы в конкурентном предприятии. Однако надежды ожили вновь после неожиданного решения главы государства Владимира Путина о досрочной отставке Владимира Миклушевского и назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Новый глава региона показал, что он не терпит произвол и превышение полномочий со стороны чиновников. Его первые визиты на недостроенные отели «Хаятт», онкодиспансер, здание цирка, показали, что кадровые решения последуют незамедлительно. Более того, Тарасенко уже начал обновлять свою команду, уволив сразу четырёх вице-губернаторов, некоторый из них с треском.

Понятно, что до директоров департаментов дело сразу не дойдёт, новому врио нужно вникнуть в положение дел, ознакомится с проблемными точками. Но по информации источников, многие краевые чиновники уже сами пытаются досрочно покинуть свой пост или максимально скрыть все недоработки. Среди потенциальных чиновников, с которым будет разбираться Андрея Тарасенко и директор злосчастного департамента окружающей среды. А вопросы там есть: это и тема ВБЩЗ, и незаконная деятельность карьера в посёлке Заводской и ситуация с «чёрными лесорубами» на севере Приморья.

По мнению политолога Павла Наливайко, приход нового врио губернатора действительно будет связан с чередой кадровых решений, а также включением Андрея Тарасенко в наиболее проблемные сферы.

«После Владимира Миклушевского осталось достаточно спорное наследство. Множество предприятий находится на грани банкротства, огромные долги по заработной плате, а также, как в случае с ВБЩЗ, чиновничий произвол. Полагаю, что для Андрея Тарасенко станет неожиданностью узнать о том, бюрократия становится причиной закрытия предприятия с полувековой историей в Свободном порте Владивостока», - отмечает эксперт.

Так или иначе, но для работников завода действительно появилась вполне осязаемая надежда, а отведённых двух месяцев вполне может хватить для увольнение нерадивых чиновников высшего звена и объективного рассмотрения технического проекта для возобновления работы предприятия, с ежегодными налоговыми отчислениями более 170 млн. рублей.