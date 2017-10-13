Вот уже неделю решением Пятого Арбитражного суда предприятие не может добывать природный камень — заводу приостановили лицензию на пользование недрами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Сегодня на заводе перерабатывают те запасы, которые успели сделать за время долгой судебной тяжбы с Департаментом природных ресурсов администрации Приморского края. Как сейчас живут бутощебеночники и надеются ли, что завод вновь начнет свою работу?
ВБЩЗ: живут надеждой
Кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальнего Востока подготовили на Владивостокском бутощебеночном заводеВладивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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