ВБЩЗ: живут надеждой

Кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальнего Востока подготовили на Владивостокском бутощебеночном заводе

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Вот уже неделю решением Пятого Арбитражного суда предприятие не может добывать природный камень — заводу приостановили лицензию на пользование недрами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Сегодня на заводе перерабатывают те запасы, которые успели сделать за время долгой судебной тяжбы с Департаментом природных ресурсов администрации Приморского края. Как сейчас живут бутощебеночники и надеются ли, что завод вновь начнет свою работу?